انت الان تتابع خبر انتشال جثة فتاة من نهر دجلة وانقاذ امرأة حاولت الانتحار في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانتشال جثة فتاة من داخل نهر وانقاذ امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر في بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "زوارق وغواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة فتاة من داخل نهر دجلة اسفل جسر السنك".
وفي سياق متصل، "تمكنت دوريات الشرطة النهرية من انقاذ حياة امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الشهداءفي العاصمة بغداد بقصد الانتحار".
وفي سياق متصل، "تمكنت دوريات الشرطة النهرية من انقاذ حياة امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الشهداءفي العاصمة بغداد بقصد الانتحار".