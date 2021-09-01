انتشال جثة فتاة من نهر دجلة وانقاذ امرأة حاولت الانتحار في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "زوارق وغواصي النجدة النهرية تمكنت من انتشال جثة فتاة من داخل نهر دجلة اسفل جسر السنك".

وفي سياق متصل، "تمكنت دوريات الشرطة النهرية من انقاذ حياة امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الشهداءفي العاصمة بغداد بقصد الانتحار".

