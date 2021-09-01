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سقوط طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل سان دييغو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقاً في البحر، لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو. وأضاف الأسطول على تويتر "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر، خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس(آب) الماضي". ومضى يقول "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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