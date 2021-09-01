المعارضة الفنزويلية تعلن مشاركتها في الانتخابات المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

قالت أحزاب المعارضة الرئيسية في فنزويلا، إنها قررت المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن قاطعت العديد من الانتخابات. وقال تحالف منصة الوحدة أمس الثلاثاء: "لقد اتخذنا هذا القرار بعد عملية صعبة من المداولات الداخلية". وقالت الأحزاب المتحالفة أساساً مع زعيم المعارضة خوان غوايدو: "اتخذنا هذا القرار في الغالب بعد عملية مداولات داخلية واسعة وصعبة شارك فيها زعماء محليون وإقليميون ووطنيون". وفي غضون أيام قليلة، تعتزم الحكومة الفنزويلية والمعارضة استئناف حوارهما في المكسيك حول حل النزاع، وبدأت المحادثات في مكسيكو سيتي الشهر الماضي. وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات حرة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، في حين تريد الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو تخفيف العقوبات الدولية. ولم تشارك المعارضة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، بدعوى أنها لم تكن حرة ونزيهة، وفاز الرئيس نيكولاس مادورو في تلك الانتخابات.

