حصيلة قياسية لإصابات كورونا في إسرائيل مع انطلاق العام الدراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

سجلت إسرائيل، أمس الثلاثاء، حصيلة إصابات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما ينطلق العام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء. وسيكون التعليم حضورياً في معظم الصفوف والمدارس طبقا لأنظمة الشارة الخضراء. وستتم الدراسة عن بعد في الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر في التجمعات السكنية المصنفة حمراء، في حال لم تتجاوز نسبة الطلاب المطعمين في هذه الصفوف 70%. ويبلغ عدد الطلاب في مؤسسات التعليم المختلفة في إسرائيل مليونين و300 ألف، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلي. وأظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا خلال اليوم السابق، وبلغت 10946 إصابة. ويأتي ارتفاع الإصابات رغم توسع إسرائيل في إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا لسكانها. وتم اتخاذ قرار إعطاء الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات لوزارة الصحة انخفاضا حادا في فعالية لقاح فايزر/بيونتيك، الذي تعتمد عليه إسرائيل، في الوقاية من العدوى، رغم أنه لا يزال يوفر حماية قوية من الإصابة بأعراض خطيرة.

