إسرائيل تقر تسهيلات جديدة لقطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلنت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، إقرار بعض التسهيلات لقطاع غزة، من بينها توسيع مساحة الصيد البحري وزيادة حصة المياه المخصصة للقطاع. وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر: "في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، وبمصادقة المستوى السياسي، تقرر توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحرياً، وإعادة فتح معبر كرم أبوسالم بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع، كما سيتم زيادة حصة المياة لقطاع غزة بخمسة ملايين متر مكعب". وأضاف أنه سيتم أيضاً زيادة عدد التجار الغزيين المسموح لهم بالمرور عبر معبر "إيرز" بخمسة آلاف تاجر إضافي، على أن يتم إصدار التصاريح فقط لمن تلقى تطعيماً مضاداً لكورونا أو تعافى من الإصابة بالفيروس. وستدخل القرارات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. وشدد المتحدث على أن "الخطوات المدنية التي تمت المصادقة عليها من قبل المستوى السياسي مشروطة بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل الأمد". وتأتي القرارات رغم أعمال الشغب التي وقعت خلال الأيام الماضية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، بعدما تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين ضمن فعاليات "الإرباك الليلي" احتجاجاً على تشديد الحصار الإسرائيلي بما في ذلك عرقلة إعادة إعمار قطاع غزة.

