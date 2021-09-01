شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يكرم اليوم المتفوقين من أبناء النادى المصرى القاهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اليوم الأربعاء تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى، حفل تكريم لأبناء النادى المصرى القاهرى، الحاصلين على شهادات الابتدائية والثانوية بجميع أنواعها عام وتجارى وفني، والحاصلين أيضا على شهادات التخرج للجامعات والمعاهد بجميع أنواعها والحاصلين على الدكتوراه عام 2021، وأيضا تكريم جميع المعلمين من أعضاء النادى ليصل إجمالي المكرمين ما يزيد عن 240 طالبا ومدرسا".

يقام الحفل بالنادي المصرى القاهري الكائن بجوار حديقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، وبعض رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصريه ونواب بمجلسي الشيوخ والنواب".