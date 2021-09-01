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شرطة أبوظبي تستقبل الأشقاء العمانيين عبر المنافذ البرية بـ"الورود والهدايا"

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

استقبلت شرطة أبوظبي، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، القادمين من سلطنة عُمان الشقيقة عبر المنافذ البرية بإمارة أبوظبي بـ"الورود" و"الأوشحة" والهدايا الرمزية لدى عودة حركة المرور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

 

وعبر الضباط والأفراد وعناصر الشرطة في المنافذ البرية عن ترحيبهم بالأشقاء العُمانيين بعبارات الضيافة، التقليدية، المعروفة، لدى شعب دولة الإمارات، مثل "مرحبا مليون"، و"شرفتم الدار"، و"حياكم"، متمنين للقادمين أوقاتا سعيدة وآمنة في ربوع إمارة أبوظبي.

 

وأعرب القادمون عن سعادتهم، بزيارتهم بلدهم الثاني، دولة الإمارت، مشيدين بالإجراءات الميسرة، لدى عبورهم المنافذ، مثمنين حفاوة الاستقبال، وكرم الوفادة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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