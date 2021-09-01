السعودية تعلن احباط محاولة تهريب 29 طن من القات وأكثر من مليون ونصف قرص مخدر

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلنت السعودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب 29 طنا من القات ونحو نصف طن من المخدرات.



ونقلت وكالة واس السعودية الرسمية، عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني قوله : تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف "كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1,526,952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723,210) بمنطقة جازان، و(232,742) بمنطقة تبوك، و(571,000) بالمنطقة الشرقية.

واكد انه تم القبض على المتورطين في العملية وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الإثيوبية.

وأشار القريني، إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.

وقبل أسابيع، اعلنت السعودية احباط محاولة تهريب 17 طنا من القات واكثر من نصف طن من المخدرات، وذكرت انها ألقت القبض على العصابة وعددهم اكثر من 50 شخصا، بينهم مواطنين و20 يمنيا، واخرين من عدة جنسيات.