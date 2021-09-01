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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من وسط بيت لحم وآخر من مخيم عايدة شمال شرق بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين فلسطينيين من منطقة بيرعونة في مدينة بيت جالا.

من جهة أخرى، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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