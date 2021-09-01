الاطاحة بالناقل الرئيسي للاسلحة والاعتدة لداعش في كركوك وصلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أطاحت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، بالناقل الرئيسي للاسلحة والاعتدة لداعش في كركوك وصلاح الدين.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام المادة ٤ ارهاب بمحافظة كركوك، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الارهابية والسيطرات لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية، كما شارك المتهم في هجومين مع ارهابيين اخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وعمل ايضا ناقل رئيسي للاسلحة والاعتدة في المفارز الارهابية واوكارهم داخل محافظة صلاح الدين وعمل ايضا مع المفارز الارهابية المتواجدة في محافظة كركوك".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه اصوليا".