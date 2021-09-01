"سورّوغات".. حيلة روسية لخداع "العدو" في أعماق البحار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ابتكرت روسيا "روبوتا" يستطيع محاكاة الغواصة العسكرية الحقيقية ويخدع العدو، أطلقت عليه اسم "سورّوغات".

وأعلن صانع الغواصات الروسية "روبين" عن ابتكار غواصة روبوتية تستطيع الإيحاء بأنها غواصة قتالية حقيقية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم مكتب روبين لتصميم التقنيات البحرية، أن الهدف من ابتكار روبوت "سورّوغات" إيجاد الوسيلة اللازمة لخداع العدو الافتراضي وتضليله بشأن قدرات القوات الصديقة.

وتحتوي الغواصة الروبوتية "سورّوغات" على أجهزة تقلد صوت الغواصة لتبدو لرادارات العدو كأنها حقيقية.

وقال المتحدث باسم المؤسسة المصنعة للغواصات إن تطور التكنولوجيا الصوتية يسمح بتقليد أصوات الغواصات بدقة كافية لخداع رادارات الطائرات وسفن السطح.

ويتغذى "سورّوغات" بالكهرباء من بطارية قادرة على إنتاج طاقة تكفي لـ15 – 16 ساعة، يقوم الروبوت خلالها بتقليد حركات الغواصة.