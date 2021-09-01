سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 1 سبتمبر 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، 18.45 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو في مصر

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.50 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

"فيتش" تشيد بالقطاع الاستهلاكي

أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا، ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.

ووصفت "فيتش"، حالة القطاع الاستهلاكي في مصر، خلال فترة الجائحة بأنها نادرة الحدوث.

وأشارت وكالة "فيتش" في تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم، والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أسعار الدولار والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار في مصر

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع.