العراق يطيح بالناقل الرئيسي للأسلحة لتنظيم داعش في كركوك وصلاح الدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الأربعاء، توقيف الناقل الرئيسي للأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي كركوك وصلاح الدين (شمال).



وقالت "خلية الإعلام الأمني"، في بيان، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا".

وأضافت أن "المتهم اعترف بعد التحقيق معه بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع المفارز الإرهابية لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية".

كما شارك المتهم في "هجومين مع إرهابيين آخرين على القطعات الأمنية لمصفى بيجي، وعمل أيضا ناقل رئيسي للأسلحة والأعتدة في المفارز الإرهابية وأوكارهم داخل محافظة صلاح الدين وعمل مع المفارز الإرهابية المتواجدة في محافظة كركوك".

وأكد البيان على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم".

وفي نهاية 2017، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقار لمسلحيه.