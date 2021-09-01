إعصار "إيدا" يفرض حظر التجول في مدينة نيو أورلينز الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

فرض حظر تجول على مدينة نيو أورلينز الأمريكية بعد يومين تقريبا على مرور الإعصار إيدا الذي ضرب سواحل ولاية لويزيانا الأمريكية.



يأتي ذلك بعد 16 عاما تماما من الإعصار كاترينا الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص.

وتأكدت وفاة 4 أشخاص بينما بدأ عناصر الإنقاذ البحث عن الذين أدت العاصفة إلى عزلهم، وبدأ انحسار المياه يكشف حجم الأضرار على طول ساحل خليج المكسيك.

واعتبر رجل في عداد المفقودين بعدما قتله تمساح على ما يبدو.

وقالت رئيسة بلدية المدينة لاتويا كانتريل في تغريدة على تويتر إنها أصدرت أمرا بفرض حظر تجول طوال الليل في نيو أورلينز التي لا يزال الجزء الأكبر منها محروما من التيار الكهربائي.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لأشخاص تم سحبهم من سيارات غمرتها المياه ومنازل مدمرة، لكن الأضرار التي لحقت بنيو أورلينز بحد ذاتها محدودة.

وقتل شخص في سقوط شجرة في برايريفيل، وقالت السلطات إن شخصا آخر لقي حتفه أثناء محاولته القيادة في مياه الفيضانات على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق نيو أورلينز.

وذكر الموقع الإلكتروني لتتبع انقطاع التيار الكهربائي "باور-آوتيج" أن أيدا أدت إلى حرمان أكثر من مليون منزل في لويزيانا من الكهرباء.

وأعلنت شركة الكهرباء أن التيار قد يعود في وقت مبكر من الأربعاء، حسب صحيفة "نيو أورلينز تايمز-بيكايون".

وقالت الصحيفة إن التيار الكهربائي سيعود على الأرجح إلى المستشفيات أولا التي يتوجب على بعضها مواجهة تدفقا لمصابين بكوفيد، ومحطات تنقية المياه ومراكز معالجة مياه الصرف الصحي.

وأكدت الشرطة في ولاية ميسيسيبي هطول أمطار تسببت بسيول، وانهيار طريق أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة.

وحذر نائب حاكم ولاية لويزيانا بيلي نانجيسر، الثلاثاء، من أن حصيلة القتلى قد ترتفع لا سيما في المناطق الساحلية التي تأثرت بشكل مباشر من أيدا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن لويزيانا وميسيسيبي في حالة كارثة كبرى، ما يسمح للولايتين بالحصول على مساعدات فيدرالية.

وينتقل إيدا التي أصبحت منخفضا استوائيا، حاليا باتجاه الشمال الشرقي مهددة وديان تينيسي وأوهايو.

وحذر العلماء من تزايد نشاط الأعاصير بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات جراء تغير المناخ ما يشكل تهديدا متزايدا لسكان السواحل في جميع أنحاء العالم.