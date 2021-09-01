شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى بأعمال عنف في دارفور.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي أربعة أشخاص حتفهم، وأصيب 16 طالباً جراء أحداث عنف ومظاهرات شهدتها ولاية وسط دارفور غربي السودان، أمس.



وكشف مصدر طبي داخل مستشفى زالنجي بولاية وسط دارفور، أن «هناك إصابات خطيرة وسط الطلاب بالمستشفى».

من جانبه، قال شخص يدعى محمد خميس إن «أسباب العنف تعود إلى الاتفاق بين إدارة جامعة زالنجي وأمانة الحكومة على منح مقر يوناميد إلى الجامعة لتصبح كلية».