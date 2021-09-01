اصابة ٢ في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبة القصاص:

أصيب شخصين في مشاجرة نشبت بين الطرفين بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من الرائد أحمد الخولى رئيس مباحث منيا القمح بإصابة "مصطفى. م" بقطع بالرقبة، والبطن ومناطق أخرى بالجسد، في مشاجرة مع آخر والذي أصيب بدوره بجروح في اليد والصدر، نتيجة وقوع مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين الطرفين في السابق أصيب فيها الطرف الثاني بجروح خطرة، وفي وقت لاحق تجددت المشاجرة ما أسفر عن إصابات خطيرة للطرف الأول.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.