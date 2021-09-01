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تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الطماطم 15 قرشا، ليتراوح بين 2 و5.1 جنيه.

بينما استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.1 جنيه، بتراجع 15 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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