تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراجع سعر كيلو الطماطم 15 قرشا، ليتراوح بين 2 و5.1 جنيه.
بينما استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع.
ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.1 جنيه، بتراجع 15 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و25 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
الجوافة بين 5 و8 جنيهات.
التين البرشومي بين 8 جنيهات و12 جنيها.
المانجو العويس بين 25 و45 جنيها .
المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.
المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.