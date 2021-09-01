ارتفاع الريال القطري.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الريال القطري مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، واستقرت أسعار باقي العملات الأخرى.

ويرصد الخليج 365 خلال تعاملات اليوم أسعار العملات العربية، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وظل سعر شراء الريال القطري مستقرا عند 4 جنيهات للشراء، بينما ارتفع سعر البيع قرشين إلى 4.30 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 49.34 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.74 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.39 جنيه للشراء، و41.72 جنيه للبيع.