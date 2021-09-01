بـ"مسرح الجريمة".. افتتاح مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

يُفتتح مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، فى حفل يشهده كل من أحمد حلمي الشريف رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل ومنشآتها التعليمية، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال بمحافظة سوهاج.

يأتي تأسيس مركز المستقبل للثقافة والفنون ضمن مشروع طموح يتبناه المركز في مجال التنمية الثقافية خارج العاصمة، وتتوسع نشاطاته لتشمل فنون (المسرح، السينما، الموسيقى، الفنون التشكيلية، الأدب بفروعه المختلفة).

يتضمن حفل الافتتاح الذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس تقديم العرض المسرحي "مسرح الجريمة" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيري، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، وسيقام على هامش العرض المسرحي معرض للمشغولات اليدوية يتضمن مجموعة من المشروعات الخاصة بأبناء سوهاج.

كما تشهد مراسم الافتتاح فى اليوم الأول توقيع أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة جيل المستقبل بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لاستضافة مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون للعروض المسرحية التي تنتجها نقابة المهن التمثيلية، بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بالمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ورش تدريبية للهواة من أبناء المحافظة فى مختلف عناصر العرض المسرحي، وعقد المؤتمرات والندوات التي تُطرح لقضايا تتعلق بالتنمية الثقافية والفنية.

وفي اليوم الثاني للافتتاح يجري توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة جيل المستقبل للثقافة والفنون ومؤسسة "اسمعونا" يتضمن تنفيذ سلسلة من البرامج وورش العمل التدريبية المتخصصة لتدريب الأطفال لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة على فنون (الأرجوز، والعرائس، والحكي ومسرح الطفل) ، وإقامة المسابقات لتشجيع الأطفال على تطوير مهاراتهم واكتشاف المواهب الأولى بالرعاية.

يذكر أن المخرج المسرحي عادل حسن سيتولى الإشراف العام على مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون.