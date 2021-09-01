سقوط صواريخ قرب قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

سقطت ثلاث قذائف صاروخية، مساء الثلاثاء، في حقل غاز “كونيكو” قرب قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في ريف دور الزور الشرقي، وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مصدر القذائف كانت من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها في بلدة خشام.

وأضاف أن طائرات “التحالف الدولي”، حلقت في أجواء المنطقة بعد سقوط القذائف.

ولم يؤكد التحالف الدولي هذه الأنباء حتى الآن، كما لم يرد مباشرة على طلب موقع “الحرة” للتعليق.

وتتمركز قوات التحالف الدولي في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقل نفط العمر، وحقل غاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.