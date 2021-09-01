مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قتل شاب فلسطيني، الليلة الماضية، برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت عور التحتا بمدينة رام الله.

ونقلت وكالة “معا” عن مصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب الفلسطيني رائد يوسف جادالله البالغ من العمر 39 عاما، من قرية بيت عور التحتا، عند إحدى النقاط التي يمر منها العمال إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب المقتول يمتلك هوية مقدسية ويعيش في بلدة بيت عور التحتا.

هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية بشكل رسمي عن مقتل الشاب رائد برصاص القوات الإسرائيلية، ونقل جثمانه إلى مجمع فلسطين الطبي.