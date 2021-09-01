اليمن.. مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في مأرب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2021 9:17 صباحًا

تمكنت قوات تابعة للجيش اليمني، من السيطرة على عدة مواقع جديدة في مدينة مأرب، والتي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، بحسب ما أعلنه بيان صادر عن القيادة العسكرية اليمنية، لافتةً إلى أن الجيش خاض معارك قوية ضد الميليشيات خلال الساعات الماضية، وتمكن من تحقيق النصر عليها.

وأشار الجيش اليمني إلى أن تقدمه الأخير جاء على جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب، مشدداً على أن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أدت إلى مقتل عشرات العناصر التابعين للميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيران.

ويأتي إعلان الجيش اليمني عن تقدمه في محافظة مأرب بعد أيامٍ قليلة من مقتل سبعة حنود يمنيين من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، الأحد الماضي، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية جنوب اليمن.

إلى جانب ذلك، أكد الجيش اليمني أن مدفعيته دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها، لافتاً إلى أن كتائبه المقاتلة تمكنت من استعادة طقمين تابعين للميليشيا الحوثية بما عليها من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي قد أعلنت في شباط الماضي عن إطلاق عملية عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة مأرب الغنية بالنفط، وسط حملة تنديد دولي كبيرة، لا سيما مع اتهام منظمات حقوقية وإنسانية للميليشيات باستهداف المناطق المدنية ومخيمات النزوح.