الأردن يسجل 13 وفاة و867 إصابة بكورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أعلن الأردن امس عن تسجيل 13 وفاة و867 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10411 وفاة و797126 إصابة.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن وزارة الصحة في الأردن قولها في بيان لها إن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 11429 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 597 حالة .

وكشفت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 888 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل /14 يوماً/ إلى 775286 حالة.