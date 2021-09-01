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الاتحاد الأوروبي يعلن تطعيم 70% من البالغين ضد كورونا

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31 أغسطس , 2021

 


أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة اليوم الثلاثاء، تحقيق الاتحاد الأوروبي هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد .

وكان الاتحاد الأوروبي وضع هدف تلقيح 70% من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية الصيف.

واعتبرت فون دير لايين أنه "يجب الذهاب أبعد من ذلك! يجب تلقيح المزيد من الأوروبيين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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