الاتحاد الأوروبي يعلن تطعيم 70% من البالغين ضد كورونا

31 أغسطس , 2021

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة اليوم الثلاثاء، تحقيق الاتحاد الأوروبي هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد كورونا. وكان الاتحاد الأوروبي وضع هدف تلقيح 70% من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً قبل نهاية الصيف. واعتبرت فون دير لايين أنه "يجب الذهاب أبعد من ذلك! يجب تلقيح المزيد من الأوروبيين".

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