هيأة الضرائب تحقق قفزة نوعية في الايرادات الشهرية (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - أكدت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاربعاء، ان الايراد المالي النهائي لشهر آب 2021 ، بلغ ثلاثة مئة وسبعة وسبعون مليار وسبعمائة وستة مليون دينار.

وقال مدير عام الهيئة سامر الربيعي، في بيان ورد للسومرية نيوز إن "ايراردات الهيأة بدات تتصاعد، بزيادة قدرها (165.162.000.000) فضلاعن الشهر السابق الذي بلغ ايراده(212.0144.000.000) مئتان واثنا عشر مليار واربعة واربعون مليون دينار".

واضاف الربيعي، ان "الضرائب حققت ايرادات عالية قياسا بالاشهر السابقة"، مشيراً الى أن "الايرادات المالية بدأت تتضاعف قياساً لا يرادات سنة 2019 كاملة بلغت 3 ترليونات و100 مليار دينار"، مبيناً انه على الرغم من الظروف الحالية غير الطبيعية استطاعت الهيئة ان تحقق زيادة في ايراداتها عن السنة الماضية بنسبة عالية".

وتابع الربيعي، "نبذل اقصى الجهود في تعظيم الايرادات وتقليل الاجراءات البيرقوراطية سعياً لتنفيذ ماجاء في الورقة البيضاء".