استقرار اسعار الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1814.01 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1٪ إلى 1816.00 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ، لكنه اقترب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله يوم الثلاثاء.



وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.85 دولارا للأوقية ، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1009.88 دولارات. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2475.25 دولارا.