الإطاحة بعصابة حاولت بيع وتهريب احد الأطفال في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، الإطاحة بعصابة حاولت بيع وتهريب احد الأطفال في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتنسيق استخباري عال المستوى تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة كانوا يحاولون بيع طفل من سكنة محافظة (نينوى)".

واضافت، انه "بعد كمين محكم نصب لهم في منطقة الكرادة ببغداد تم القبض عليهم بالجرم المشهود حيث جرى إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".