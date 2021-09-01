فنانة مصرية تنشر صور المتحرشين وثقت أفعالهم كاميرات المراقبة

وعبر خاصية “ستوري” انستغرام في حسابها الرسمي، شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً لمتحرشين نشرتها مبادرة “تكلم/ي” النسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله.

وقالت المبادرة في تعليقٍ أرفقته بالصور: "خلال الفترة اللي فاتت تم القبض على متحرشين ومغتصبين كتير بسبب كاميرات المراقبة".

واضافت: “لضحايا كانوا ولد صغير، طفلة ٧ سنين، بنت ٩ سنين طالعه عمارتها، واحده تانيه كانت بتلعب في مدخل بيتها، واحده قاعده في مترو وميكروباص وأتوبيس، وواحده لابسه لبس واسع وحجاب، واحده ماشيه في الشارع عادي، واحده في المطار”.

واعتبرت أن كل التبريرات اللي تقال من مبرري التحرش يظهر عكسها امام الناس في جرائم موثقة بالفيديو؛ ومع ذلك هناك مجـرمين قادرين على التبرير، ليس لسبب سوى لأنهم ايضا متحـرشين!.وفق المبادرة

وقالت إن الحوادث العشوائية التي تظهر امام الناس جزء صغير من الحياة اليومية لكل بنت في مصر؛ مهما كان سنها/لبسها/شكلها. وتساءلت: متخيلين الرعب؟.