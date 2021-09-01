إحباط تعرض داعشي في تكريت

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي أحبطت تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت".

وأضافت المديرية، أن "القوة قتلت غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ".

