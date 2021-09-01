انت الان تتابع خبر إحباط تعرض داعشي في تكريت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، إحباط تعرض نفذته مجموعة من الدواعش شرق تكريت في محافظة صلاح الدين.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي أحبطت تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت".
وأضافت المديرية، أن "القوة قتلت غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ".
وأضافت المديرية، أن "القوة قتلت غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ".