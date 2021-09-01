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توتنهام يضم مدافعا من برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-01 | 08:26

توتنهام يضم مدافعا من برشلونة

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تعاقد توتنهام الإنجليزي لكرة القدم مع المدافع البرازيلي إيمرسون من برشلونة الإسباني، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وسينضم الظهير الأيمن البرازيلي إلى النادي الإنجليزي في عقد يمتد لخمس سنوات، بعدما أمضى الموسمين الأخيرين معارا إلى ريال بيتيس الإسباني.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) وسيشكل ابن الـ22 عاما، قوة تنافسية في مركز الظهير الأيمن لـ"سبيرز"، بوجود جافيت تانغانغا، والإيرلندي مات دوهرتي.

وشارك اللاعب البرازيلي كأساسي مع بيتيس خلال الموسمين الأخيرين، بعدما انتقل إلى عام 2019 قادما من تجربتين مع فريقي بونتي بريتا وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.

وكان إيمرسون، الذي شارك مع المنتحب البرازيلي في كوبا أمريكا الأخيرة، التحق ببرشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد لكن مسيرته في "كامب نو" وصلت إلى نهايتها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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