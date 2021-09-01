الرئيس الامريكي: خرجنا بنجاح باهر وكنا ننفق 300 مليون دولار يوميا في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة للشعب الأمريكي، بعد يوم من انتهاء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وصفا عملية الإجلاء من أفغانستان "بالنجاح الباهر"، مشدداً على ضرورة عدم نسيان جميع التضحيات الأمريكية خلال الأعوام الماضية.



ووكشف ترامب عن آن نفقات آمريكا اليوميه في أفغانستان كانت تتجاوز 300 مليون دولار خلال الـ20 عاماً، وهو هدر لم يكن بمقدوره الاستمرار فيه، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال بايدن: "واجهنا تهديدات في أفغانستان منذ مارس الماضي وحتى بدء عمليات الإجلاء، ونعتقد أن ما بين 100 و200 أمريكي ظلوا في أفغانستان ومعظمهم يحملون جنسيات مزدوجة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحركة طالبان التزمت علنا وأمام الجميع بضمان ممر آمن، لكننا سننتظر الأفعال.

وأكد أن الولايات المتحدة "ستبقى ملتزمة" بإخراج الأمريكيين المتبقين في أفغانستان، بعد أن نجحت مع الشركاء بإجلاء أكثر من 100 ألف أفغاني وهي سابقة في التاريخ، على حد تعبيره.

وأكد بايدن أن الخيار أمامه كان إما "المغادرة أو التصعيد"، وأنه " لم يكن بالإمكان إخلاء أفغانستان بطريقة أفضل".

وكشف بايدن الإنفاق "الضخم" في أفغانستان: "كنا نصرف 300 مليون دولار يوميا لـ20 عاماً في أفغانستان ولم يكن بمقدوري الاستمرار في هذا الهدر".