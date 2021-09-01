مبابي ينشر رسالة مؤثرة بعد فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، أمس الثلاثاء، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.



وبعد انهيار الصفقة مباشرة، أعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".