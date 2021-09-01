أيرلندا تلغي معظم قيود فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ألغت أيرلندا معظم قيود الجائحة بعد أن حقق الاتحاد الأوروبي هدفه المتمثل في تطعيم 70 % من سكانه البالغين بشكل كامل.



وفى الوقت ذاته، أظهر بحث بشأن الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم بلقاحي موديرنا وفايزر أن لقاح شركة موديرنا ينتج أكثر من ضعف الأجسام المضادة لجرعة مماثلة من لقاح شركة فايزر.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء أن إسرائيل سجلت عددا قياسيا من الإصابات اليومية، مما منح حملة التعزيز بجرعة إضافية والتي بدأتها هذا الشهر دفعة جديدة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول إنها تخصص 65 مليون دولار للمجتمعات المحلية لإنشاء مرافق لإدارة توزيع الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 عند الموافقة عليها.