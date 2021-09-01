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تقرير يكشف أن حكومة أردوغان تواصل مشروع حبس الأتراك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أضافت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، سجنا جديدا إلى سجونها التي بلغت 127 سجنًا جديدًا في السنوات الست الماضية، وطُرحت مناقصة لسجن تشينا الجديد بمبلغ 296.6 مليون ليرة، واقترب مبلغ العقد الموقع للسجون الجديدة عام 2021 من 1.5 مليار ليرة.

 

وتحتل تركيا، بعد سنوات من حكم أردوغان، أعلى نسبة من المواطنين المسجونين في أوروبا، حيث يوجد 228 سجنا في البلاد خلال 16 سنة من حكم «العدالة والتنمية»، و357 من كل 100 ألف شخص في السجون، بحسب معطيات مجلس أوروبا.

    

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون في تركيا، 251088 شخصًا، ولكن حتى نهاية يوليو 2021، كان هناك 287716 شخصًا في السجون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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