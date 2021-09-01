شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، تسعى وزارة المالية لرقمنة «الضرائب»، حتى تساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات حول حوكمة منظومة الضرائب في مصر: