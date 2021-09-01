شكرا لقرائتكم خبر عن 2.56 مليار جنيه استثمارات البحث العلمى خلال العام.. اعرف البرامج المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُقدر الاستثمارات الموجهة لخطة البحث العلمى خلال السنة المالية 2021/2022، التى اعتمدها مجلس النواب، نحو 2.56 مليار جنيه، تمول بنسبة 97.7% من الخزانة العامة (2.5 مليار جنيه)، مقابل 41.8 مليون جنيه من الموارد الذاتية، و16 مليون جنيه فى صورة منح خارجية.
وتخصص هذه الاستثمارات لتمويل عدد من البرامج والمشروعات البحثية، منها الآتى:
- استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالقاهرة.
- إنشاء مبنى امتداد مركز الاستشعار من البعد بالنزهة (محافظة القاهرة).
- إحلال وتجديد واستكمال إنشاءات مقرات المعاهد البحثية (معامل بحثية – معهد تيودور بلهارس – معهد أمراض العيون).
- استكمال تنفيذ الخطة القومية للبعثات.
- إنشاء المركز المصرى للسيطرة على الأمراض (CDC).
- تكثيف البحوث المعنية بتصنيع الخامات الدوائية وصناعة المحتوى الرقمى والتفاعلى محليا فى إطار الخطة البحثية التى تتضمن 198 مشروعا بحثيا فى مختلف المجالات.
- تطوير وتعلية مبنى المعامل الرئيسى بمعهد بحوث الفلزات بالتبين بالقاهرة.
- إنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديدة.
- إنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية.
- إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.
- تأسيس وحدة لمعالجة البيانات الكبيرة.
- البدء فى إنشاء مركز الجينوم المصرى.