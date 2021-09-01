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2.56 مليار جنيه استثمارات البحث العلمى خلال العام.. اعرف البرامج المستهدفة

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القاهرة - سامية سيد - تُقدر الاستثمارات الموجهة لخطة البحث العلمى خلال السنة المالية 2021/2022، التى اعتمدها مجلس النواب، نحو 2.56 مليار جنيه، تمول بنسبة 97.7% من الخزانة العامة (2.5 مليار جنيه)، مقابل 41.8 مليون جنيه من الموارد الذاتية، و16 مليون جنيه فى صورة منح خارجية.

وتخصص هذه الاستثمارات لتمويل عدد من البرامج والمشروعات البحثية، منها الآتى:

- استكمال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالقاهرة.

- إنشاء مبنى امتداد مركز الاستشعار من البعد بالنزهة (محافظة القاهرة).

- إحلال وتجديد واستكمال إنشاءات مقرات المعاهد البحثية (معامل بحثية – معهد تيودور بلهارس – معهد أمراض العيون).

- استكمال تنفيذ الخطة القومية للبعثات.

- إنشاء المركز المصرى للسيطرة على الأمراض (CDC).

- تكثيف البحوث المعنية بتصنيع الخامات الدوائية وصناعة المحتوى الرقمى والتفاعلى محليا فى إطار الخطة البحثية التى تتضمن 198 مشروعا بحثيا فى مختلف المجالات.

- تطوير وتعلية مبنى المعامل الرئيسى بمعهد بحوث الفلزات بالتبين بالقاهرة.

- إنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديدة.

- إنشاء مبنى الحاضنات التكنولوجية.

- إنشاء مقر وكالة الفضاء الأفريقية.

- تأسيس وحدة لمعالجة البيانات الكبيرة.

- البدء فى إنشاء مركز الجينوم المصرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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