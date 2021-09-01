سقوط طائرة عسكرية أميركية قبالة ساحل سان دييجو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأميركية، الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقاً في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييجو.

وأضاف الأسطول على تويتر "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60إس أقلعت من على متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال القيام بطلعات دورية على بعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً قبالة ساحل سان دييجو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس".

ومضى يقول "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".