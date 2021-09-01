وزير تركي سابق يفضح أردوغان ونظامه

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

اعترافات وزير تركي سابق تفضح علاقات مشبوهة جمعته بالرئيس رجب طيب أردوغان وتضع الرجل على لائحة "تصفية" محتملة.



قنبلة من العيار الثقيل فجرها وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، بخروجه، عن صمته مؤكدًا تورط الرئيس التركي في قضية فساد يحاكم فيها الأول، حيث قال: "طردوني، وضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا".

ويحاكم بيرقدار في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط فيها وزراء ورجال أعمال وسياسيون تابعون لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس والرشوة وإساءة استخدام السلطة والتهريب وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.

وأقر أردوغان بيرقدار، أحد أربع وزراء من المتورطين في أكبر فضيحة فساد بتركيا، بأن جميع الادعاءات ضده في التحقيق صحيحة.

وطبقًا لموقع "نورديك مونيتور" السويدي، قال إنه قد يتعرض للضرب أو القتل إذا حاول النأي بنفسه عن بقية المشتبه بهم، زاعما أيضًا أنه كان متهما فقط بسوء التصرف، وليس الفساد مثل الآخرين.

لكن مراجعة "نورديك مونيتور" للتحقيق الذي أجرته الشرطة،. أظهرت أن الوزير الأسبق لم يكن متهما بسوء التصرف فحسب، ولكن أيضًا بتلقي رشاوى واستغلال نفوذه في تقديم منافع مالية لشركات عائلته.

وخلال حديثه مع الصحفي ألتان سانجار من إذاعة "فري راديو"، ألقى بيرقدار باللوم على الرئيس أردوغان الذي اعتبره "لصا"، وقال: "هناك سوء تصرف (في ملف قضيتي). عندما وضعني قائدي (أردوغان) في نفس القفص مع الوزراء الآخرين، تم تصويري أيضًا كاللص. لكن أولئك الذين يعرفونني جيدا يمكنهم التفريق بيني وبين الآخرين."

وتابع: "أيا كانت الادعاءات في التحقيق فهي صحيحة. كل شيء بملفي، بما في ذلك التسجيلات والمراقبة ومحادثاتي الهاتفية، كانت صحيحة من الألف إلى الياء. الأدلة (ضد الوزراء الثلاثة الآخرين) قد لا تكون كذلك".

وأشار الوزير السابق إلى أنه أراد فصل نفسه عن الوزراء الآخرين المتهمين بالرشوة لكنه فشل، مضيفا: "لست قويا كفاية. هل سيضربونني؟ هل سيقتلونني؟ لا أعلم ما سيفعلونه."

وطبقًا لـ"نورديك مونيتور"، اعترف بيرقدار ضمنيا بأنه أراد الاعتراف صراحة بعد ظهور الفضيحة، لكن يقال إن أردوغان ودائرته المقربة منعوه وهددوه بإيذاء عائلته، خاصة ابنه عبدالله، المتورط أيضًا بنفس الفضيحة، وكانت هناك شائعات آنذاك أن الوزير السابق تعرض للضرب من قبل رجال أردوغان.

واستقال بيرقدار بعد أسبوع على الإعلان عن التحقيق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وبعد استقالته مباشرة، زعم خلال مقابلة تلفزيونية أنه نفذ كل شيء بأوامر من رئيسه، رئيس الوزراء آنذاك أردوغان، وأنه يجب عليه الاستقالة.

وتتضمن الفضيحة المعروفة للشعب باسم تحقيقات فساد 17-25 ديسمبر/كانون الأول، قضيتين تورط فيها وزراء وأفراد عائلاتهم وعدد من كبار الموظفين.