جرائم الرئيس التركي.. حكومة أردوغان تواصل مشروع حبس الأتراك

محمد الفلاح - الأربعاء 1 سبتمبر 2021

أضافت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، سجنا جديدا إلى سجونها التي بلغت 127 سجنًا جديدًا في السنوات الست الماضية، وطُرحت مناقصة لسجن تشينا الجديد بمبلغ 296.6 مليون ليرة، واقترب مبلغ العقد الموقع للسجون الجديدة عام 2021 من 1.5 مليار ليرة.



وتحتل تركيا، بعد سنوات من حكم أردوغان، أعلى نسبة من المواطنين المسجونين في أوروبا، حيث يوجد 228 سجنا في البلاد خلال 16 سنة من حكم «العدالة والتنمية»، و357 من كل 100 ألف شخص في السجون، بحسب معطيات مجلس أوروبا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسجون في تركيا، 251088 شخصًا، ولكن حتى نهاية يوليو 2021، كان هناك 287716 شخصًا في السجون.