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«مجلس السيادة» يعرب عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان

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الدمام - شريف احمد - التقى عضو مجلس السيادة بجمهورية السودان الطاهر حجر، في القصر الجمهوري، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

ونوه حجر خلال اللقاء، بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين والمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات، معبراً عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان.

من جانبه أوضح السفير جعفر أن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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