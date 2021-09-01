شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس السيادة» يعرب عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى عضو مجلس السيادة بجمهورية السودان الطاهر حجر، في القصر الجمهوري، أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.

ونوه حجر خلال اللقاء، بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين والمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات، معبراً عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان.

من جانبه أوضح السفير جعفر أن اللقاء بحث مسيرة العلاقات الثنائية، وسبل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات وتطويرها إلى آفاق أرحب.