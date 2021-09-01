معارض تركي يشن أعنف هجوم على أردوغان ونظامه بسبب السياسات الخاطئة

أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فايق أوزتراك، أن تحالف الجمهور الحاكم في تركيا، بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، لا يمكنه إدارة الدولة، مشيرًا إلى أن تركيا تتطاير كورقة في العاصفة تحت حكمهما.

ووفقًا لما ذكره موقع «جرتشك أرتي» التركي، قال أوزتراك، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، مشيرًا بحديثه للشريك الأصغر بهتشلي، «قبل 15 يومًا، قال الشريك الأصغر إن سحب جنودنا من أفغانستان شيء لا يمكن تصوره، واليوم يثني على قرار الانسحاب بقوله إنه قرار صحيح. بعد ذلك يكذّب نفسه مرة أخرى، ويقول لا يمكن أن تكون أنقرة آمنة، إذا لم تكن كابول آمنة!».

وأضاف: «إذا تمسكت بذيل أردوغان، فسوف تعصف بك الرياح. هؤلاء لا يمكنهم إدارة الدولة. البلاد تتطاير كالورقة في عاصمة تحت حكم تحالف الجمهور».

وتساءل أوزتراك في إطار ذلك عن سبب إصرار الحكومة التركية على التواجد في مطار كابول، مشيرًا إلى أن الإرهاب والمخدرات هما الأكثر وفرة في الوقت الحالي في أفغانستان. وقال: «ليخرجوا ويخبروا الأمة أسباب ذلك، لكنهم لا يستطيعون».