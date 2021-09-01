شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الوظائف التي وفرتها مبادرة حياة كريمة للمواطنين في عام 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مبادرة حياة كريمة فى توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العام المالى 2019/2020، وفقا لما أعلنته الحكومة، خاصة وأن هذا العدد الكبير من فرص العمل تم تحقيقه خلال عام واحد فقط وهو العام الأول من المبادرة وكان له دور كبير في خفض معدلات البطالة ومعدلات الفقر في مصر وتحديدا في القرى الأكثر احتياجا.

وسعت الدولة جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصرى ومصرية على أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر، وأن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019 /2020 أكدت انخفاض معدل الفقر فى مصر لأول مرة منذ عام 1999 أى منذ عشرين عامًا، إذ نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 / 2018، وهو الأمر الذى تحقق فى جميع المناطق الجغرافية فى جميع اتحاء الجمهورية.

وتمثل مبادرة حياة كريمة تجربة تنموية غير مسبوقة على المجتمع المصرى، باستفادة تصل أكثر من نصف سكان مصر وتقوم لأول مرة بضخ ما يقارب من 900 مليار جنيه فى المجتمع المصرى خلال 3 سنوات لخدمات الصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكن.