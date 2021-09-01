شكرا لقرائتكم خبر عن الخروج بأمان.. ماذا قال «بايدن» عن المتبقين في أفغانستان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء، إن 98 في المئة من الأمريكيين الذين كانوا يريدون مغادرة أفغانستان، تمكنوا من ذلك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بمساعدة ما تبقى من الأمريكيين، الذين ينون مغادرة أفغانستان والذين يتراوح عددهم بين 100 و 200 شخص.

وفي حديثه بالبيت الأبيض، قال بايدن للصحفيين إن معظم هؤلاء الأشخاص من مزدوجي الجنسية، ومقيمون هناك منذ فترة طويلة وقرروا في وقت سابق البقاء في البلاد نظرا لجذورهم العائلية في أفغانستان.

وأضاف قائلا: "خلاصة القول هي أن 98 في المئة من الأمريكيين الذين كانوا في أفغانستان وأرادوا المغادرة تمكنوا من المغادرة".

وأوضح: "بالنسبة لأولئك الأمريكيين الباقين ليس هناك موعد نهائي، نبقى ملتزمين بإخراجهم إذا كانوا يريدون الخروج."، فيما بين أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقود جهودا دبلوماسية متواصلة، لضمان تأمين خروج أي أمريكي أو شريك أفغاني، أو مواطن أجنبي يريد مغادرة أفغانستان، بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية على السلطة في 15 أغسطس آب.

وذكر بايدن، إن المجتمع الدولي سيحاسب قادة طالبان على الالتزام بتنفيذ تعهدهم بالسماح بحرية السفر، مضيفا: " قدمت طالبان تعهدات علنية ، تم بثها على التلفزيون والإذاعة في جميع أنحاء أفغانستان، بشأن تأمين خروج أي شخص يريد المغادرة، بما في ذلك أولئك الذين عملوا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين".

واختتم: "نحن لا نحكم عليهم بكلامهم فقط، ولكن من خلال أفعالهم، ولدينا القدرة للتأكد من الوفاء بهذه الالتزامات".