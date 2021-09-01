شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 19 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 94898 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 19 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 37 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 بعد أن كانت 14 قبل يوم، فيما لا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، إلى 94898 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.