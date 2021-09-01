شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 4 زعماء لحركة طالبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب الضوء على أبرز زعماء حركة طالبان حيث ذكرت نبذة عنهم على النحو التالى:

الملا هيبة الله أخوند زاده، القائد الأعلى: استلم الملا هيبة الله أخوند زاده قيادة حركة طالبان في مايو 2016 أثناء انتقال سريع للسلطة بعد أيام على وفاة سلفه أختر محمد منصور الذى قُتل فى غارة لطائرة أمريكية مسيرة فى باكستان.

الملا عبد الغني برادر، قائد عسكرى ورئيس المكتب السياسى: نشأ عبد الغني برادر فى ولاية أرزغان في قندهار. وهو أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذى توفى فى 2013 لكن لم يكشف موته إلا بعد سنتين.

زعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني: سراج الدين حقاني هو نجل أحد أشهر قادة الجهاد ضد السوفيات جلال الدين حقانى. وهو الرجل الثانى فى طالبان وزعيم الشبكة القوية التى تحمل اسم عائلته.

الملا يعقوب، الوريث: الملا يعقوب هو نجل الملا محمد عمر ورئيس اللجنة العسكرية التى تتمتع بنفوذ كبير فى طالبان، حيث تقرر التوجهات الاستراتيجية للحرب ضد الحكومة الأفغانية.