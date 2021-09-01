شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 في هجمات إرهابية شمال شرق نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر أمنية نيجيرية، اليوم، إن 17 شخصًا على الأقل بينهم جندي وعامل إغاثة، قتلوا في هجمات جديدة بشمال شرق نيجيريا، نُسبت إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت المصادر، أن مئات من مقاتلي التنظيم، اقتحموا بلدة ران عند الحدود مع الكاميرون أمس، وطردوا الجنود النيجيريين من قاعدتهم واحتلوا المنطقة لعدة ساعات، وتسبب الهجوم في نزوح جماعي للسكان إلى الكاميرون، قبل أن يتمكن الجيش من استعادة السيطرة على المدينة بإسناد جوي.

وقال زعيم ميليشيا مناهضة للتنظيم في البلدة، إن المقاتلين المدججين بالسلاح " سرقوا أسلحة قبل إشعال النار في مبانٍ ومركبات"، فيما هاجم متشددون بلدة أجيري القريبة في وقت سابق أمس ما أسفر عن مقتل ستة من سكانها.