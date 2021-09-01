شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش النيجيري: استسلام مئات العناصر من «بوكو حرام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش النيجيري، استسلام ثلاثة آلاف شخص في الأشهر الأخيرة، بينهم مئات من عناصر "بوكو حرام" الإرهابية وآخرين، يعيشون في ظل حكم جماعات مشابهة.

وأفاد مسؤول في الجيش النيجيري، أن عمليات الاستسلام تؤكد نجاح في مواجهة العناصر الإرهابية في النزاع المستمر منذ 12 عاماً.

وأشار إلى أن المقاتلين وعائلاتهم بدأوا الاستسلام بعد مقتل زعيم "بوكو حرام" الإرهابية أبو بكر شكوي، خلال عملية قتال مع مسلحين من تنظيم في "ولاية غرب إفريقيا" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في مايو الماضي.