السعودية .. طرد فتاة اقتحمت مسرحا أثناء أداء رقصة فلكلورية للرجال وحاولت مشاركتهم

الشارقة - اميمة ياسر - تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطعا مصورا يظهر فتاة تقتحم مسرحا أثناء أداء رقصة العرضة التراثية السعودية.

وأثار المقطع جدلا واسعا حول هوية الفتاة، وطريقة تعامل راقص معها وطرده لها من على المسرح.

وفي المقطع تظهر فتاة عشرينية تحاول المشاركة في أداء رقصة العرضة والتي يؤديها عادة الرجال في السعودية، وفورا طردها أحد المشاركين في الرقصة من على المسرح ملوحا لها بالسيف الذي يرقص به، فانسحبت الفتاة من على المسرح، مع تجمع عدد من منظمي الحفل.

​وقال عدد من مستخدمي "تويتر" في المملكة إن الفتاة ليست سعودية وأنها أجنبية حاولت المشاركة في الرقصة، مشيرا إلى ضرورة شرح التقاليد السعودية للأجانب.

وقال رئيس لجنة الثقافة والفنون في محافظة القرى، بدر بن هلال الزهراني، إن "السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة".

وأضاف، بحسب صحيفة "سبق" السعودية: "المشاركات كانت ممنوعة منعا باتا على الجميع في هذا الحفل، وعدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر".

​ونقلت الصحيفة السعودية عن قانوني تأكيده أن الفتاة بما فعلته قد "ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. عقوبتها بين 3 آلاف و6 آلاف ريال".