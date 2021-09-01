بينهم كفيف.. فوز 3 من أطفال جنوب سيناء بـ"Talent بالعربي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

فاز ثلاثة أطفال من أبناء محافظة جنوب سيناء في الموسم الأول مهرجان " Talent بالعربي "، والذي اختتمت فعالياته مساء أمس الثلاثاء، وأقيم المهرجان بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من المحافظين.

هنأ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مهرجان " Talent بالعربي "، مؤكدًا أنه يوجد بالمحافظة مواهب متعددة في جميع المجلات، وأنه يسعى دائمًا لرعاية هذه المواهب وتنميتها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وأثنى المحافظ في تصريح له اليوم، على دور مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لرعاية الشباب، واحتضان المواهب المختلفة منذ الصغر، موجهًا الشكر لمحمد فتحي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وجميع العاملين بالمديرية لإحرازهم مراكز متقدمة في المهرجان.

ومن جانبه أوضح محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن الفائزين في المهرجان ثلاث أطفال لم تتجاوز أعمارهم 13 عامًا بينهم كفيف، وهم : محمد عبد الجليل محمد الغريب، فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، في مجال الإنشاد الديني، ورقية أبو السعود أبو الفتوح، فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال المقال، ومحمد السيد محمود سالم راغب، فاز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني .

جدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، محمد عبد الجليل ولد كفيفًا، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، ووهبه الله صوتًا عذابًا يؤثر به كل من يسمعه، وكان قد أبهر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال زيارتهم لمدينة طور سيناء، خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

فقد قام الطفل بتلاوة بعض الآيات القرآنية خلال حفل تكريم الفائزين بمسابقة "الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم"، بحضور وزراء الأوقاف، والمالية، وعندما سمعه الوزراء، قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتقبيل الطفل من جبينه، وقرر مكافأته بـ 5 ألاف جنيه، كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة صرف 5 آلاف جنيه له، وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء له ألف جنيه.