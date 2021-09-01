أمريكا تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

ادانت بعثة الولايات المتحدة لدى الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، بشدة، الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على مدينة أبها السعودية ومطارها الدولي.

وقالت البعثة في بيان لها: "إنه وبحسب ما ورد، فقد اسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء"، متمنية للمصابين الشفاء العاجل والتام.

وأشارت ألى أن هذا الهجوم الذي وصفته بـ "الفظيع"، قد هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن.

ودعت البعثة، الحوثيين إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وأكدت بالقول "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها".

كان التحالف العربي الداعم للشرعية، قد اعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرات مسيرة حوثية مفخخة، حاولت استهداف مطار أبها الدولي ما أسفر عن إصابة ثمانية اشخاص. ولم يتبن الحوثيون هذا الهجوم.